ايران تنفي اي علاقة لها بالهجمات علی القوات الأمريكية في المنطقة

وأعلنت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة مساء الأحد انه ليس لإیران علاقة بهذه الهجمات مضیفة الصراع يدور بين الجيش الأمريكي و قوات المقاومة في المنطقة وتارة تهاجم القوات الأمريكية المقاومة وفي بعض الأحيان تهاجم قوات المقاومة، القوات الأمريكية.



یذکر أنه قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب ن34 آخرين، مساء أمس الأحد، في هجوم على موقع للقوات الأميركية على حدود الأردن وسوريا.



وتبنّت المقاومة الإسلامية في العراق العملية وقالت في بيانٍ صادر عنها، الأحد: استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء.



وأوضحت المقاومة أنّ القواعد هي: ثلاث منها في سوريا، وهي (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.



ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين مقتل وإصابة الجنود، مشيرين إلى أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول.



وقال مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: إن “عدد الجنود المصابين في الهجوم على القاعدة بالأردن قد يرتفع، بعد وضع 34 منهم تحت المراقبة”.



وزعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان عقب الحادث، إن «الهجوم كان بمسيرة استهدف قوات أمريكية تتمركز شمال شرق الأردن، ونفذته مجموعات مدعومة من إيران تعمل في العراق وسوريا».