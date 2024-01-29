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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 09:16

كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة

كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
وقال كنعاني في بيان صحفي اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز" في طهران، "منذ بداية الأزمة الحالية في غزة، حذرت إيران مرارا وتكرارا من خطورة توسيع نطاق الصراع في المنطقة بسبب هجمات النظام الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن الدعم الشامل من جانب الولايات المتحدة للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأضاف "إن الحرب في غزة ليست الحل، وإنهاء هجمات النظام الصهيوني على غزة والوقف الفوري لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى عودة السلام إلى المنطقة".

وأكد كنعاني إن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر إيران في قراراتها وتصرفاتها، ولا تتدخل في قرارات فصائل المقاومة بشأن كيفية دعم الأمة الفلسطينية أو الدفاع عن نفسها وشعب بلدها ضد أي عدوان أو عدوان".

وبين كنعاني "إن إيران تراقب التطورات في المنطقة بجاهزية ويقظة، ومسؤولية تبعات الاتهامات الاستفزازية ضد إيران تقع على عاتق أصحاب هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

وتابع "أن تكرار الاتهامات الباطلة ضد إيران هو إسقاط ومؤامرة أيضا من الذين يرون مصلحتهم في جر أقدام أمريكا إلى معركة جديدة في المنطقة وتحريضها على اتساع وتصعيد الأزمة من أجل التغطية على مشاكل بهذه الطريقة".
رقم : 1112284
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