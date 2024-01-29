كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة

إيران (إسلام تايمز) - علق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، على مقتل ثلاثة من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تقع على الحدود الأردنية السورية وإصابة آخرين من الجنود بجروح بعضها خطيرة.