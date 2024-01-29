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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 10:15

مسؤول في حزب الله: هذا ما سيحدث اذا وسع الاحتلال عدوانه على لبنان

مسؤول في حزب الله: هذا ما سيحدث اذا وسع الاحتلال عدوانه على لبنان
وقال الشيخ دعموش خلال كلمة له في الحفل التأبيني للحاج حسين مرجي في قاعة مجمع الإمام المجتبى بالضاحية الجنوبية لبيروت أن توسيع العدوان على لبنان سيجعل كيانه تحت نيران المقاومة، ولذلك على العدو أن لا يُخطئ في الحساب، فصحيح أن المقاومة تتجنب الإنجرار للحرب مراعاة للمصلحة الوطنية، لكنها إذا فُرضت عليها لا تخشاها ولا تخافها، وهي على أتم الاستعداد والجهوزية لمواجهتها بكل قوة وشجاعة واقتدار والى ابعد مدى.

واضاف أن كل المحاولات التي يقوم بها العدو في غزة وفي لبنان للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه ستفشل، ولن يحصل على ما يريد، وسيبقى عاجزا عن تحقيق أهدافه وشروطه، وليس أمامه من ‏خيار سوى وقف العدوان والاذعان لشروط المقاومة.‏

وتابع "يجب أن يفهم العدو جيدا الرسائل الميدانية والنارية للمقاومة التي عبرت عنها من خلال المواجهات الأخيرة ونوعية الأسلحة والصواريخ المستخدمة فيها، وأن يعلم أن أي تمادٍ في العدوان على جنوب لبنان سيقابل برد حاسم وسيوسع من دائرة استهدافات المقاومة.

وأشار الشيخ دعموش إلى أن المقاومة لم تستخدم في عملياتها حتى الآن إلا القليل من قدراتها وإمكاناتها وسلاحها وصواريخها، لأن المعركة محدودة، لكن إذا فكر العدو بحرب واسعة على لبنان فهو يعلم أن قدرات المقاومة تتجاوز المواجهة عند الحدود، وأن الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة تصل إلى كل مكان في الكيان الصهيوني، وأن جميع الأهداف والمواقع الإسرائيلية في البر والبحر وعلى امتداد الكيان هي تحت مرمى الصواريخ الدقيقة للمقاومة في لبنان.

ولفت إلى أنه إذا كان العدو يعتقد أن بأمكانه من خلال توسيع دائرة المعركة أن يضغط على المقاومة ويفرض عليها مُعادلة جديدة، فهو واهم ومخطىء، لأن المقاومة لن تسمح للعدو بفرض معادلة جديدة تمكنه من تحقيق ما يريده أيا كانت التضحيات، وهي تملك من القوة وصلابة الموقف ما يحبط كل محاولات العدو لإبعادها عن الحدود ودفعها للتخلي عن مساندة غزة.
رقم : 1112294
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