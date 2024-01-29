المقاومة الإسلامية في لبنان توثق استهداف تجهيزات تجسسية بحرية للاحتلال

وجاء في توثيق الاستهداف الذي نشرته المقاومة الإسلامية، الأحد، أنّ العملية تمّت باستخدام "صاروخٍ موجّه خاص".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت، الخميس، قبّةً تجسّسية في موقع "جل العلام" العسكري الإسرائيلي باستخدام صاروخٍ خاص، موثّقة مشاهد لعملية الاستهداف التي شكّلت ضربةً نوعية وحدثاً بارزاً.



يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان تبنّت استهداف مجاهديها مع الساعات الأولى لفجر اليوم الاثنين موقعي الاحتلال الإسرائيلي "حدب يارين" و"بركة ريشا" بصواريخ "بركان"، معلنةً إصابتهما إصاباتٍ مباشرة.



وبصاروخي "فلق 1"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية، مؤكّدةً في بيانٍ مقتضب نشرته أنّ مجاهديها أصابوا القاعدة إصابةً مباشرة.



وفي وقتٍ سابق من مساء أمس الأحد، نشرت المقاومة الإسلامية عدّة بياناتٍ تبنّت من خلالها استهداف مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها استهداف ‌‌‌‌‌موقع "‏الراهب" العسكري الإسرائيلي بصواريخ "بركان"، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.‏



وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ عملياتها واستهدافاتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.



يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أيضاً، مساء الأحد، ارتقاء 3 من مجاهديها شهداء على طريق القدس، وذلك أثناء أداء واجبهم الجهادي.