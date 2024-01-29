المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :



بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ



استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأثنين ٢٩-١-٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة في فلسطين . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.



(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)



المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ١٧ - رجب - ١٤٤٥ هـ