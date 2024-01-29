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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 13:43

صنعاء تكشف تفاصيل استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بخليج عدن

صنعاء تكشف تفاصيل استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بخليج عدن
وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات البحرية أطلقت مساء الأحد، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية " lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن.
وذكر أن من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا.

وأشار العميد سريع إلى أن عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 
رقم : 1112351
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