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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 13:44

الناطق باسم الحكومة العراقية: مهمة التحالف الدولي ستنتهي قريبا

الناطق باسم الحكومة العراقية: مهمة التحالف الدولي ستنتهي قريبا
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن العوادي قوله: «انطلاق أعمال اللجنة العسكرية العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي هو حُلم كبير جداً، حيث إن التحالف الدولي أُنشئ عام 2014، وانتهت العمليات العسكرية عام 2018»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف: «ومنذ ذلك التاريخ، والتحالف موجود داخل العراق... من المناسب بدء دراسة مستقبل التحالف ووضع خريطة طريق متفَق عليها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بدل التحالف».

وتابع قائلاً: «رئيس الوزراء قدَّم تعهداً بأن مهمة التحالف ستنتهي خلال دورة حكومته الحالية، وهذا ما سيجري ويتحقق».

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، إطلاق أعمال لجنة عسكرية مع الولايات المتحدة بهدف صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.

وأكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن القوات المسلَّحة على أتمّ الاستعداد لانسحاب قوات التحالف، وتولّي زمام الملف الأمني في البلاد بالكامل، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية ستستأنف حوارها مع دول التحالف في الأيام القليلة المقبلة.
رقم : 1112352
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