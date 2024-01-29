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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 15:14

إصابة جندي من جيش الاحتلال بجراح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس

إصابة جندي من جيش الاحتلال بجراح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس
واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان منفذ العملية قام في البداية بدهس الجندي "الإسرائيلي"، قبل أن ينزل من المركبة وبيده “بلطة”، فيما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجّلت 16 عملًا مقاومًا، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، ضمن معركة “طوفان الأقصى” في الضفة والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، وقوع 5 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير 3 عبوات ناسفة، إضافة إلى اندلاع 7 مواجهات وإلقاء حجارة وخروج مظاهرة واحدة.
رقم : 1112371
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