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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 15:17

عبداللهيان: الإرهابيون يتلقون الأوامر من دول ثالثة

عبداللهيان: الإرهابيون يتلقون الأوامر من دول ثالثة
وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، إننا نعتبر أمن صديقتنا وشقيقتنا باكستان بمثابة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمن المنطقة. يحترم الجانبان السيادة الوطنية وسلامة أراضي كل منهما.

وتابع: نحن اليوم في مدينة إسلام آباد لنعلن بصوت عال أن إيران وباكستان لن تسمحا للإرهابيين بتعريض أمن الجانبين للخطر. ليس هناك شك في أن الإرهابيين في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان يتلقون الأوامر من دول ثالثة. إنهم لا يريدون أبدًا خير الدولتين والشعبين. في ظل التعاون المشترك بين طهران وإسلام آباد، لن نعطي الإرهابيين فرصة لاستهداف أمن البلدين.

وقال أمير عبداللهيان أيضًا: أود أن أشكر دعم باكستان القوي حكومة وشعبا لشعب فلسطين المظلوم.

وقال: لن تكون هناك أزمة في العلاقات بين طهران وإسلام آباد. نحن نتبادل الوفود على مختلف المستويات، ويمكنكم أن تروا أنه تم إنشاء سوق مشتركة ومركز لنقل الكهرباء في إحدى مناطقنا الحدودية. وكان من الطبيعي أن يتم التغلب بسرعة على هذا التوتر والتوصل إلى خارطة طريق جديدة في مجال مكافحة الإرهاب رغم هذا التعاون المتعدد الطبقات.

بدوره قال وزير خارجية باكستان، اتفقنا على ايجاد آلية تشاورية رفيعة المستوى يرتقي إلى مستوى وزيري خارجية البلدين، وسيتم تشكيل هذه الآلية بهدف مراقبة التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف، ان إيران وباكستان أكدتا على أن العلاقات بين الجانبين مهمة للغاية، وقد قررت باكستان وإيران بهذه الروح وهما مصممتان على مواصلة العلاقات السياسية والأمنية والتعاون بين البلدين، كما اتفق البلدان على اعتماد نهج جماعي يقوم للتعاون في التعامل مع الإرهاب.

وتابع، احترام سيادة البلدين هو أحد مبادئ التعاون المشترك بين الجانبين، واتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وزيادة الرفاهية في المناطق الحدودية.

وأضاف، كان لهذا اللقاء نتائج مهمة أود أن أذكرها. أولا، اتفقنا على إنشاء آلية تشاورية رفيعة المستوى على مستوى وزيري خارجية، وسيتم تشكيل هذه الآلية بهدف مراقبة التعاون المشترك بين البلدين. واتفقنا على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بحيث يتم تعيين ضباط الاتصال بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

وتابع، هناك شعور عام في باكستان بأن الأمن في إيران مهم لأمن المنطقة. نفس الشعور موجود في إيران. وفي السنوات السبعين الماضية، كان هناك دائما تعاون قوي ومستمر بين البلدين. هناك العديد من قنوات الاتصال بين إيران وباكستان. لقد تمكنا من بناء ثقة جيدة معًا.

واختتم جيلاني: إن زيارة أمير عبداللهيان اليوم تظهر التعاون الوثيق بين البلدين. كما قمنا بدعوة الرئيس الإيراني لزيارة باكستان.
رقم : 1112372
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