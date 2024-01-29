العميد فدوي: "إسرائيل" في طريقها إلى الزوال.. وهم والأميركيون خائفون

وعلى هامش ملتقى الشهداء، قال العميد فدوي في تصريح للميادين إنّ "الأميركين والإسرائيليين خائفون، وأصبحوا متأكدين من أن إسرائيل لن ترى عامها الثمانين".



وأشار العميد فدوي إلى أنّ "إسرائيل ترتكب الجرائم على مدار 75 عاماً، أما اليوم فالإسرائيليون غاضبون وقلقون و يتفوهون بكلام غير منطقي".



وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ "فصائل المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تتلقى الأوامر من إيران بشأن دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن بلادهم ضد أيّ عدوان واحتلال".



وأضاف أنّ إيران تعتبر الانتهاك الأميركي المتواصل لسيادة العراق وسوريا واليمن والقصف المتكرر سيزيد زعزعة الأمن، مشيراً إلى أنّ تكرار الاتهامات ضد إيران هي مؤامرة من الطرف الذي يحاول جر الولايات المتحدة لمعركة جديدة في المنطقة لخدمة مصالحه.