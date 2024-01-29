المقاومة في لبنان مستمرة بدك المواقع الصهيونية بالصواريخ الثقيلة

تعدّ ثكنة ‏"برانيت" مركز قيادة فرقة الجليل 91 مسؤولة عن "الدفاع" مقابل كامل الحدود اللبنانية، كما أنّها تضمّ لواءين أساسيين هما اللواء 300 واللواء 769.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب جنديان إسرائيليان نتيجة ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان نحو "برانيت" في الجليل الغربي.



بدورها، أكّدت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ الاحتلال يعيش "صباحاً مُتوتراً في الشمال"، فحزب الله أطلق صواريخ باتجاه "برانيت" و"ساسا" و"متات".



وأعلن الإعلام الإسرائيلي سقوط صواريخ في الجليل الأعلى من دون انطلاق صفّارات الإنذار.



وكذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلّام بصاروخ من نوع "فلق"، وحققت إصاباتٍ مباشرة، كما استهدفت موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة.



وأفاد مصدر في جنوبي لبنان بأنّ المقاومة الإسلامية نفّذت 6 عمليات ضد مواقع تابعة للاحتلال خلال الساعات الأخيرة.



وأضاف أنّ نيراناً ثقيلة من لبنان استهدفت موقعاً إسرائيلياً في الجليل الغربي.



من جهته، أعلن رئيس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي، أنّ ما يُطلقه حزب الله نحو الثكنات والمستوطنات ليس صواريخ كاتيوشا أو صواريخ مضادة للدروع عادية، بل صواريخ تحتوي الكثير من المواد المتفجّرة، وأصداء هذه الصواريخ نشعر بها في كل المنطقة.



ولفت دافيدي إلى أنّ ما يحصل ليس لعب أولاد، بل هو قتال، ونحن نصفه بالحرب، ونطالب الحكومة بوقفه، ولكن لا يستجيب أحد لمطالبنا.



وفجر اليوم، نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق عملية استهدافها تجهيزاتٍ تجسّسية في موقع رأس الناقورة العسكري التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي باستخدام "صاروخٍ موجّه خاص".



نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مشاهد توثّق عملية استهدافها تجهيزاتٍ تجسّسية في موقع رأس الناقورة العسكري التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.



وجاء في توثيق الاستهداف الذي نشرته المقاومة الإسلامية، الأحد، أنّ العملية تمّت باستخدام "صاروخٍ موجّه خاص".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت، الخميس، قبّةً تجسّسية في موقع "جل العلام" العسكري الإسرائيلي باستخدام صاروخٍ خاص، موثّقة مشاهد لعملية الاستهداف التي شكّلت ضربةً نوعية وحدثاً بارزاً.



يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان تبنّت استهداف مجاهديها مع الساعات الأولى لفجر اليوم الاثنين موقعي الاحتلال الإسرائيلي "حدب يارين" و"بركة ريشا" بصواريخ "بركان"، معلنةً إصابتهما إصاباتٍ مباشرة.



وبصاروخي "فلق 1"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية، مؤكّدةً في بيانٍ مقتضب نشرته أنّ مجاهديها أصابوا القاعدة إصابةً مباشرة.



وفي وقتٍ سابق من مساء أمس الأحد، نشرت المقاومة الإسلامية عدّة بياناتٍ تبنّت من خلالها استهداف مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها استهداف ‌‌‌‌‌موقع "‏الراهب" العسكري الإسرائيلي بصواريخ "بركان"، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.‏



وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ عملياتها واستهدافاتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.



يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أيضاً، مساء الأحد، ارتقاء 3 من مجاهديها شهداء على طريق القدس، وذلك أثناء أداء واجبهم الجهادي.



وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله بإمكانه إطلاق نحو ألف صاروخ على "تل أبيب" في ساعتين من العمل، مشيرةً إلى أنّ بعض الصواريخ التي سيتم إطلاقها "سيكون دقيقاً"، وبعضها سيطلق على "ناطحات سحاب في تل أبيب".