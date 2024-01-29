السفير الإيراني: لم يتم استهداف أي مركز استشاري إيراني في سوريا

وقال السفير الإيراني لدى سوريا في تغريدة له، في الهجوم الذي شنته اليوم مقاتلات الكيان الصهيوني على الجهة الجنوبية لمدينة دمشق، لم يتم استهداف أي مركز استشاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يستشهد أي مواطن أو مستشار إيراني. إن هجمات الصهاينة العمياء لن تضعف من عزيمة محور المقاومة.



وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق.



وقال مصدر عسكري سوري في بيان له: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.