الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 16:13

مؤتمر ميونيخ للأمن “يهمِّش” إسرائيل..

مؤتمر ميونيخ للأمن “يهمِّش” إسرائيل..
صحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية قالت إن هذا القرار جاء بمثابة مفاجأة؛ لأن مؤتمر ميونيخ للأمن يعد من أعرق المؤتمرات في مجال الأمن القومي، وكانت إسرائيل تاريخياً مساهماً رئيسياً في هذا الحدث.

كما أشارت إلى أنه حتى العام الماضي، أعطى المؤتمر ممثلي إسرائيل مكاناً هاماً في المؤتمر، حيث منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الدفاع بيني غانتس ويوآف غالانت وموشيه يعالون مقاعد مركزية في المؤتمر.

لكن قبل المؤتمر الذي من المتوقع أن يعقد بعد أسبوعين، قررت إدارة المؤتمر رفض جميع الطلبات المقدمة من إسرائيل للمشاركة.

الصحيفة أوضحت أنه تم رفض طلب مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت للتحدث في المؤتمر، كما فعل في الماضي. وبدلاً من ذلك عرض عليه المشاركة كمتحدث في اللجنة.

كما قالت "جيروزاليم بوست" إن عائلات المحتجزين في غزة تتعرض للضغط من قِبَل إدارة مؤتمر ميونيخ للأمن؛ حيث تم رفض طلبهم بإقامة حفل لتكريم الرهائن الذين ما زالوا في الأسر. 

فيما كان البديل المقدم للعائلات هو عقد "حدث جانبي"، ما يعني مشاركة عدد أقل من المشاركين في المؤتمر، كما سيكون اهتمام وسائل الإعلام الدولية محدوداً أيضاً.

بينما ذكرت الصحيفة أن منظِّم مؤتمر ميونيخ هو مستشار الأمن القومي الألماني السابق، كريستوف هيوسغن، الذي يقال إن لديه "سجلاً إشكالياً فيما يتعلق بإسرائيل" على حد زعمها.
رقم : 1112394
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
29 كانون الثاني 2024
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
29 كانون الثاني 2024
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
29 كانون الثاني 2024
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
29 كانون الثاني 2024
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
29 كانون الثاني 2024
استخدام القنبلة الفوسفورية... "الحرب السكانية" التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان
استخدام القنبلة الفوسفورية... "الحرب السكانية" التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان
29 كانون الثاني 2024
رئيسي: الاطلاق الفضائي الاخير صفحة اخرى تضاف الى مفاخر الجمهورية الاسلامية
رئيسي: الاطلاق الفضائي الاخير صفحة اخرى تضاف الى مفاخر الجمهورية الاسلامية
29 كانون الثاني 2024
إيران: إعدام 4 من خلية تجسس إسرائيلية
إيران: إعدام 4 من خلية تجسس إسرائيلية
29 كانون الثاني 2024
صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس ما زالت سليمة
صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس ما زالت سليمة
28 كانون الثاني 2024
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
27 كانون الثاني 2024
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
27 كانون الثاني 2024
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
27 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
استخدام القنبلة الفوسفورية... "الحرب السكانية" التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر