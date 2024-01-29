استشهاد صاحب صرخة “ولّعت” في غزة..

كان الشهيد الفلسطيني عاهد عدنان أبو ستة قد ظهر في مقطع فيديو نشرته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أسابيع بعد تدميره دبابة إسرائيلية وهو يقفز فرحاً صارخاً: "ولّعت"، في إشارة لاحتراق الدبابة.



بينما نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر محلية أن عاهد عدنان أبو ستة استشهد بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي قرب مسجد فلسطين بمعسكر خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تتعرض المنطقة لقصف متواصل منذ أيام خلّف عشرات الشهداء.



فيما قال الكاتب والشاعر الفلسطيني جهاد الترباني، على حسابه في منصة "إكس": "بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة، صاحب مقولة #ولّعت، أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة".



على غرار التفاعل الذي حصدته لقطات في مشاهد سابقة بثتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مثل "بنطال الأديداس"، وعبارة "باسمك الأعظم" التي رددها أحد المقاومين، أثارت كلمة "ولّعت" تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث استخدم الشهيد عاهد عدنان أبو ستة مصطلح "ولّعت" في إشارة إلى اشتعال النيران في إحدى الدبابات، فيما قال آخر مخاطباً رفيقه: "هيها قبالك" لدفعه إلى استهداف الدبابة.