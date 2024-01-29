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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 17:04

إيران تنفي صلتها بمقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن..

إيران تنفي صلتها بمقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن..
حيث قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني، إن طهران ليست ضالعة في الهجوم، وأوضحت في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "ليس لإيران أي صلة أو علاقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية".

كما أضافت البعثة الإيرانية في البيان: "ثمة صراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة والتي ترد بهجمات انتقامية"، في إشارة إلى جماعات المقاومة في كل من العراق وسوريا.

قبل ذلك، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعات مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو الأول الذي يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

بينما قالت وكالة رويترز في تقرير لها إن هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنود أمريكيين، يعد تصعيداً كبيراً للوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط، حيث اندلعت الحرب في غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية رداً على الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي.

البرج 22 مسرح الهجوم على قوات أمريكية بالأردن/ رويترز
فيما قال الرئيس الأمريكي، الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في شمال شرق الأردن، وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا: "سنرد"، حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

بدوره وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التهديد نفسه، بعدما أطلع هو ومسؤولون كبار الرئيس الأمريكي على الهجوم في وقت سابق.

كما قال مسؤول أمريكي لرويترز إنه يجري تقييم حالة 34 عسكرياً على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ. وقال مسؤولان آخران إنه جرى إجلاء بعض جنود أمريكيين مصابين من القاعدة لتلقي المزيد من العلاج.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "Politico" الأمريكية، الإثنين، عن مسؤول أمريكي أنه يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

فيما نقلت صحيفة "washingtonpost" الأمريكية عن مسؤول في "المقاومة الإسلامية في العراق" إعلانهم المسؤولية عن الهجوم، الذي قال الأردن إنه استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا.
رقم : 1112405
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