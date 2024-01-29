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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 20:32

رئيس وزراء باكستان : نلتزم بتعزيز اواصرنا الاخوية مع ايران

رئيس وزراء باكستان : نلتزم بتعزيز اواصرنا الاخوية مع ايران
وافاد مراسل ارنا، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال الباكستانية، وجّه في هذا اللقاء، دعوة الى رئيس الجمهورية الاسلامية لزيارة بلاده.

واكد "كاكر" على متابعة التحديات المشتركة من خلال التعاون والتعامل المشترك، الذي يرتكز على احترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وخاصة وحدة الاراضي والسيادة لكلا البلدين الصديقين والجارين.

كما حمّل رئيس الوزراء الباكستاني، "امير عبداللهيان"، تحياته الحارة لرئيس الجمهورية الاسلامية، ووجه اليه دعوة رسمية لزيارة هذا البلد في اول فرصة تسنح له.

وتباحث الجانبان الايراني والباكستاني خلال اللقاء بينهما اليوم، في مجالات التعاون الثنائي ومنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري داخل الحدود المشتركة بين البلدين.
رقم : 1112429
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