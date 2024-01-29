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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 21:16

وزير الخارجية الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته لاسلام اباد

وزير الخارجية الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته لاسلام اباد
وكان"امير عبداللهيان" قد توجه، امس الاحد الى اسلام اباد؛ ملبيا دعوة وزير خارجية باكستان "جليل عباس جيراني"؛ حيث اجرى مباحثات معه، والتقى اليوم الاثنين رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال في هذا البلد "انوار الحق كاكر"، وايضا "الجنرال سيد عاصم منير" قائد الجيش الباكستاني.

علما ان اللقاءات بين وزير الخارجية الايراني مع المسؤولين الباكستانيين اليوم، جاءت في اعقاب التوتر الذي حصل مؤخرا داخل الحدود المشتركة، وذلك بفعل الاعداء الذين سعوا الى تأزيم العلاقات بين هذين البلدين الجارين.

لكن طهران واسلام اباد، مصممتان على المضي في مسار احياء وتنفيذ الاتفاق الامني وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، لذلك سرعان ما استطاع البلدان ان يتجاوزا التوتر الاخير؛ ولذلك فقد شكلت المباحثات اليوم بين كبار مسؤولي البلدين، خطوة جديدة باتجاه تحسين العلاقات الثنائية.
رقم : 1112437
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