رئيس الوزراء القطري: سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الاسرى

واوضح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات هذا الأسبوع مع رؤساء المخابرات الأميركية والإسرائيلية والمصرية بشأن طريق للمضي قدما نحو اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الاسرى والسجناء. وذكر أن الأطراف "تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء".



ولفت خلال حديثه في ندوة نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، الى أنه يأمل تقديم إطار عمل لمثل هذا الاتفاق إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "وإيصالهم إلى موقع يمكنهم من المشاركة في التواصل بصورة بناءة". واكد بان حماس ليست العائق أمام حل الدولتين ولكن إسرائيل لا تلتزم به.