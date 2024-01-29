إيران تدعو إلی تشكيل حكومة بلا تمييز في أفغانستان

وقال "كاظمي قمي"، خلال کلمته امام "اجتماع مبادرة التعاون الإقليمي الأفغاني" في كابول : إذا تم تشكيل حكومة دون تمييز في أفغانستان، فسوف تكون موضع ترحيب في المنطقة وخارجها.



وأضاف : من وجهة نظر طهران، فإن الحكم دون تمييز داخل أفغانستان وسياسة حسن الجوار والتعايش مع الدول الجارة، عنصران أساسيان في سياق المضي قدما بالاتجاه الإقليمي.



وأعرب المسؤول الايراني، عن أمله في أن يفتح هذا الاجتماع طريقا آمنا للتقارب والمشاركة في الساحة العالمية مع الحفاظ على احترام وحدة أراضي أفغانستان واستقلالها، وتحقيق النتائج لمصلحة كابول والمنطقة والعالم.



وبدأ اجتماع مبادرة التعاون الإقليمي الأفغاني في كابول، بعد ظهر اليوم الاثنين حسب التوقيت المحلي، بمشاركة مبعوثين وسفراء 11 دولة.



ويركّز هذا الاجتماع على إجراء مناقشات شاملة حول تطوير التعاون الإقليمي بين أفغانستان ودول المنطقة.