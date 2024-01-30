مسؤولون أمميون يحذرون من تداعيات حجب التمويل عن الأونروا

اسلام تايمز (فلسطين) - ناشد مسؤولون في الأمم المتحدة، الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.