قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين مجددا

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة في حي المراح.



وكانت مراسلة قناة العالم الفضائية قد وثقت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، كما هائلا من الدمار الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين عقاباً لدعم أهاليها المقاومة الفلسطينية.



ورصدت مراسلة العالم أثار الدمار في بلدة اليامون غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وتجريفه بهدف کسر الحاضنة الشعبية للمقاومين، حيث يقول الاحتلال الاسرائيلي ان هذا المخيم هو بؤرة المقاومة التي انطلقت بعدها الی کل مخيمات شمال الضفة الغربية ثم توسعت الی الضفة الغربية بأکملها.



ويحاول الاحتلال الاسرائيلي کسر هيبة المقاومين في مخيم ومدينة جنين، حيث قام باقتحام المخيم وبعد عملية عسکرية استمرت لعدة ساعات قتل شاباً من بلدة اليامون ثم انسحب من البلدة.



ويعاني سکان مخيم جنين من صعوبات کثيرة جراء تجريف الطرق خاصة بعد هطول أمطار غزيرة فاقمت الوضع في شوارع هذا المخيم.