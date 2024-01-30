الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 09:19

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال أحياء وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال أحياء وسط وجنوب قطاع غزة
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان طائرات الاحتلال شنت غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وأفاد مراسلو (وفا) بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه.

وتجدّد، فجر اليوم، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة

وكان استشهد 20 مواطنا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مساء امس الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.

الاحتلال يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سنجل شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة، بلدة سنجل وداهمت منزلا، وحولته إلى ثكنة عسكرية، وهذه المرة الثالثة الذي تداهم فيها المنزل نفسه خلال أقل من شهر.

الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل مواطنين وسط مواجهات

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وافادت مصادر محلية لـ'وفا'، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال الشاب مؤيد سامي الشربي، وأيسر بلال رباح الفضيلات.

ودارت مواجهات بين الشبان مع قوات الاحتلال التي اطلقت النار والغاز المدمع دون أن يبلغ عن اصابات.
رقم : 1112532
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فشل أمريكي في الضغط على الحوثيين
فشل أمريكي في الضغط على الحوثيين
- الحكم بالسجن عشرة أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
- الحكم بالسجن عشرة أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
30 كانون الثاني 2024
العدوان "الإسرائيلي" على دمشق.. "إرهاب" أم "دفاع عن النفس"؟!!
العدوان "الإسرائيلي" على دمشق.. "إرهاب" أم "دفاع عن النفس"؟!!
30 كانون الثاني 2024
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
30 كانون الثاني 2024
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
30 كانون الثاني 2024
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
30 كانون الثاني 2024
ما الذي يفعله الصينيون بالضبط في حرب غزة؟
ما الذي يفعله الصينيون بالضبط في حرب غزة؟
30 كانون الثاني 2024
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
29 كانون الثاني 2024
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
29 كانون الثاني 2024
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
29 كانون الثاني 2024
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
29 كانون الثاني 2024
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
29 كانون الثاني 2024
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
29 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
استخدام القنبلة الفوسفورية... "الحرب السكانية" التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان