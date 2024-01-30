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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 10:35

استشهاد 3 شبان أحدهم جريح بمستشفى ابن سينا في جنين

استشهاد 3 شبان أحدهم جريح بمستشفى ابن سينا في جنين
أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصدر محلي قوله: أن قوات "خاصة" من جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المستشفى واتجهت للطابق الثالث، واغتالت 3 شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وسُمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى إبن سينا بمدينة جنين بعد اقتحامه من قبل قوات خاصة إسرائيلية.

ووفق المصادر المحلية؛ فإن عملية الاغتيال الجبانة استهدفت محمد أيمن الغزاوي “الحواوي” أحد مؤسسي كتيية جنين، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي وهو جريح وشبه مشلول، ومحمد وليد جلامنة أحد قادة كتائب القسام في جنين.

ونعت كتائب الشهيد عزالدين القسام في جنين إلى أبناء الشعب الفلسطيني، الشهيد القسامي محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد المجاهد باسل أيمن الغزاوي.

وأوضحت كتائب القسام أن الشهداء الثلاثة ارتقوا فجر هذا اليوم بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين أثناء تسللهم لمستشفى ابن سينا.

وذكرت المصادر أن الشهيد باسل الغزاوي تواجد في مستشفى ابن سينا حيث كان مصاباً منذ ثلاثة أشهر ويتلقى العلاج في المستشفى.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي بجنين الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة ولكل القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية حداداً على أرواح الشهداء.
وصباح اليوم، عاودت قوات الاحتلال اقتحام جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومة في حي المراح بمدينة جنين.
رقم : 1112543
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