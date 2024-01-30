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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 11:20

كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز في ثالث تجربة خلال أسبوع

كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز في ثالث تجربة خلال أسبوع
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنّ سيول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).

وذكرت الهيئة في بيان أنّ أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفةً أنّ "جيشنا يتعاون على نحوٍ وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة".

وتابعت: "نراقب أنشطة كوريا الشمالية من كثب".

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وهذا خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضاً صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، قائلةً إنّ الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات، كما أجرت اختباراً آخر الأحد وفقاً، لسيؤول.
رقم : 1112565
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