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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 13:51

الدفاع الإيرانية: حامل الاقمار "سروش" سينقل شحنة يزنة 6 إلى 15 طناً للفضاء

الدفاع الإيرانية: حامل الاقمار "سروش" سينقل شحنة يزنة 6 إلى 15 طناً للفضاء
ولفت حسيني مؤنس، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الى إن النشاط الفضائي لإيران ووزارة الدفاع علمي وتكنولوجي بحت واضاف: ان الإطلاق الأخير تم في قاعدة الإمام الخميني (رض) وهو أمر معروف تماما.

وتابع قائلا : ان حامل الاقمار الاصطناعية "سيمرغ" أيضا بوزن إقلاعه الذي يصل الى 80 طناً معروف وعناصره مختلفة تماماً عن العمل العسكري، وأغلب ردود الفعل في العالم ترجع إلى قلقهم من كسر إيران للاحتكار في هذا المجال.

واضاف إن وزارة الدفاع وضعت حتى الآن 7 أقمار اصطناعية في الفضاء وستقوم بعمليات إطلاق مستقبلا، وسيستمر إطلاق النسخة المطورة وقال: تنتج حاليا أقمار صناعية بفئات وزن مختلفة من قبل شركة "صا ايران" وجامعة مالك الأشتر وسيتم إطلاقها في أوقات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفضائية: بحسب خارطة الطريق التي لدينا إن شاء الله في الإصدارات القادمة سيكون لدينا حامل الأقمار الاصطناعية "سرير" والذي سيضع وزناً حمولة بزنة طن ونصف الطن في مدارات الأرض قريبا .

وأضاف: يمكن لسرير وضع ستة أو سبعة أقمار اصطناعية في مدارات منخفضة أو وضع قمر صناعي واحد في مدار 36 ألف كيلومتر. وفي المستقبل البعيد، سيكون لدينا حاملات أقمار اصطناعية من عائلة "سروش" والتي ستنقل حمولة بزنة 6 إلى 15 طنا إلى الفضاء.
رقم : 1112597
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