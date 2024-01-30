الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 13:55

فيما تزف شهداء جنين.. 'حماس: جرائم العدو لن تمر دون رد

فيما تزف شهداء جنين..
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن "حماس" قولها في بيانٍ لها: إن اقدام قوات الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة مواطنين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين فجر اليوم وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، واستمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من غزة حتى جنين.

وأضافت: إذ نزف إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية الشهداء الأبطال: الشهيد القسامي: محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد: محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد المجاهد: باسل أيمن الغزاوي، لنؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وشددت على أن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان.

واغتالت قوات خاصة “إسرائيلية” 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في جنين ، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر محلي: أن قوات خاصة “إسرائيلية” اقتحمت المستشفى واتجهت للطابق الثالث، واغتالت 3 شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

ووفق مقطع فيديو؛ فإن أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية ارتدوا ملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس طبيب وممرض، وبعضهم يرتدي ملابس نسائية، وحمل أحدهم حقيبة “كوتة” طفل رضيع، وآخر كرسي متنقل خاص بالمعاقين، بهدف تسهيل وصولهم للطابق الثالث في المستشفى واغتيال الجريح وشقيقه وصديقهما.
رقم : 1112599
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فشل أمريكي في الضغط على الحوثيين
فشل أمريكي في الضغط على الحوثيين
- الحكم بالسجن عشرة أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
- الحكم بالسجن عشرة أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
30 كانون الثاني 2024
العدوان "الإسرائيلي" على دمشق.. "إرهاب" أم "دفاع عن النفس"؟!!
العدوان "الإسرائيلي" على دمشق.. "إرهاب" أم "دفاع عن النفس"؟!!
30 كانون الثاني 2024
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
30 كانون الثاني 2024
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
30 كانون الثاني 2024
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
30 كانون الثاني 2024
ما الذي يفعله الصينيون بالضبط في حرب غزة؟
ما الذي يفعله الصينيون بالضبط في حرب غزة؟
30 كانون الثاني 2024
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
29 كانون الثاني 2024
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
المقاومة في العراق تصف هدفاً عسكرياً صهيونياً
29 كانون الثاني 2024
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
إيران: الصين لم تضغط لوقف هجمات اليمن وعلاقتنا بالعراق ممتاز
29 كانون الثاني 2024
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
كنعاني بشأن مقتل 3 أمريكيين: حذرنا منذ بداية الحرب على غزة
29 كانون الثاني 2024
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
سقطات نتنياهو الجديدة.. هل تؤدي إلى عزله؟
29 كانون الثاني 2024
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
"وزير الدولة اليمني": أنصار تل أبيب في جولة باليمن
29 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعزيز وجود حماس في غزة.. ماذا يفهم من ذلك؟
اليمن.. الجبهة المثيرة للفزع الأمريكي
هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟
استخدام القنبلة الفوسفورية... "الحرب السكانية" التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان