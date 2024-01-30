وأشار مصدرنا في سوريا إلى سقوط قذائف صاروخية أطلقها مسلحو "قسد" في محيط "مخيم كويت الرحمة" في ريف عفرين في ريف حلب الشمالي.



كذلك، أوضح أنّ مسلحي "قسد" قصفوا بالصواريخ على القاعدة العسكرية التركية في محيط قرية أناب بريف حلب الشمالي، رداً على قصف المدفعية التركية لمواقع قسد في ريف حلب الشمالي.



وقبل أيام، قُتِلَ أربعة قادة عسكريين من "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، في محافظة الرقة السورية، وأُصيب آخرون، في انفجارٍ مجهول داخل أحد المقارّ العسكرية التابعة للتنظيم في حيّ التركيبات في محافظة الرقة.



وشنّ الجيش التركي عدة هجمات جوية على مقارّ تابعة لـ"قسد"، ومنشآت خدمية، وآبار نفط، ومحطات توليد وتحويل الطاقة، الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة.



وأدت موجة القصف التركية، قبل أسبوعين، إلى تدمير معمل غاز "السويدية"، بصورة جزئية، مع خروج أكثر من 10 محطات تحويل للكهرباء عن الخدمة، وهو ما أدى إلى توقف عمل 31 محطة مياه في عموم مناطق سيطرة "قسد".