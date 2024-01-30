إعلام صهيوني: ينتظرنا سيناريو مرعب في حالة اشتعال النيران في الجبهة الشمالية

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الجمهور الإسرائيلي لا يعرف ما تريد هذه الحكومة فعله وما تخطط له".



"لسنا مستعدين للحرب في الشمال"

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية نيشر روعي ليفي أن "الحرب في الشمال ستكون مثل الزلزال".



وقبل أسبوع، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، غادر ليفي اجتماعاً مع ما يسمى وزير الداخلية "قلقاً للغاية".



وأضافت أنه عرض "سيناريو الرعب في حالة اشتعال النيران في الجبهة الشمالية"، محذراً: "لسنا مستعدين للحرب، ولا توجد خطة إخلاء، ولا نتعامل مع قضية المصانع الخطرة، ولا يتم إخبار الجمهور بالحقيقة كاملة".



ودعا ليفي المستوطنين إلى "الخروج من اللامبالاة وتخزين الطعام والدواء والمولدات وعدم الاعتماد على الدولة".



حملة تجهيز رسمية للجبهة الداخلية في الشمال ستكون نصراً لحزب الله

وتحدثت وسائل اعلام إسرائيلية أيضاً عن أن "المعضلة الشمالية لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي كيفية إعداد الجمهور لإمكانية توسيع القتال".



وجاء في التقارير الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تواجه بأكثر الطرق الملموسة سؤالاً شغل قيادة "الجيش" الإسرائيلي لسنوات، مضيفةً: "هل من الصواب الخروج في حملة لإعداد الجمهور لحرب محتملة في الشمال ضد حزب الله".



وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن "صنّاع القرار يدركون أن التحرك بهذه الروح سيؤدي إلى زيادة الاستعداد على الجبهة الداخلية، ولكنه بلا شك سيزرع الذعر أيضاً، الأمر الذي سيصبّ في مصلحة نصر الله".



يجب أن "يقال بوضوح"، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، أن "التوجيه الرسمي من قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد للحرب له تأثير كبير، إضافة إلى الذعر في صفوف الجمهور، ويمكن أن يؤدي إلى انهيار في الأسواق وتآكل ثقة الجمهور ما لم يحدث شيء".



ومنذ أيام، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن اعتراض سكان المستوطنات الشمالية على مقترح عودتهم إليها الذي دعمه مسؤولون وضباط إسرائيليون.



وبينما أعرب قائد "اللواء 769"، العقيد آفي مرتسيانو، عن دعمه عودة المستوطنين إلى كريات شمونة والمستوطنات المجاورة المحاذية للحدود غير المكشوفة للنيران المضادة للدروع، رفض رؤساء السلطات ذلك من دون وجود ضمانات أمنية.



ووفقاً للصحيفة، قال رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن إنّ "التهديدات ما زالت قائمة في الشمال. لذا، ليس بالإمكان التفكير في العودة".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الوضع في الشمال "خطيرٌ جداً"، ولفتت إلى أنّ الجبهة الداخلية هناك في خطر أيضاً، "وهذا الأمر لم يسبق له مثيل في إسرائيل".



وكان الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مئير شطريت قد قال: "إذا وقعت حربٌ مع لبنان، فإنّ صواريخ حزب الله لن تصل إلى كريات شمونة فحسب، بل ستطال أيضاً تل أبيب وديمونا وأيّ مكان في العمق الإسرائيلي".



يأتي ذلك في وقت تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهداف مواقع وتجمعات للاحتلال عند الحدود. ويوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير الجاري، نفذت المقاومة 13 عملية ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.