أوربان يحدد شرط الموافقة على تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

وأضاف أوربان في مقابلة مع مجلة Le Point: "مع مرور الوقت، أصبحنا مقتنعين بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا. نحن نعتقد أن الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي الذي يفترض وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات السلام".



وأشار أوربان إلى أن اقتراح تخصيص 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "يأتي في إطار الحل العسكري".



وقال رئيس الوزراء الهنغاري: "أنا لا أؤيد ذلك، وكذلك سكان هنغاريا لا يحبونه. هنغاريا تعارض تصعيد الصراع وتملك كل الحق في عدم الموافقة على مقترحات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".



وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.



وقال أوربان إنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 الأخرى بشأن تمويل أوكرانيا في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير، إذا تم ضمان الموافقة على المبلغ كل عام على أساس الإجماع.