ايران وارمينيا تناقشان سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما

ونقلا عن وكالة الأنباء الأرمينية ، فقد اكد رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" على أهمية زيارة خرازي لأرمينيا، معربا عن ثقته في أن هذه الزيارة ستكون حافزا جديدا في مواصلة تطوير وتوطيد العلاقات بين طهران ويريفان.



وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان قضايا مختلفة مثل العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية وتنفيذ المشاريع المشتركة ومجالات التعاون الأخرى.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلام والاستقرار المستدام في جنوب القوقاز.



وأشاد رئيس وزراء أرمينيا بموقف إيران الإيجابي من مشروع "تقاطع السلام" الذي طورته الحكومة الأرمينية.



وقبل ساعات من هذا الاجتماع التقى خرازي أيضا وتحدث مع وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزوبان.



واوردت وكالة الأنباء الأرمينية، انه ومع التأكيد على المستوى العالي للحوارات السياسية والتطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين، ناقش الطرفان التعاون بين طهران ويريفان في مختلف القطاعات.



كما اكد الطرفان على أهمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد وتنفيذ المشروعات المشتركة لزيادة تعزيز الصداقة بين البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.