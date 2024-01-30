مساعد وزير الخارجية : زيارة أمير عبد اللهيان لباكستان حولت التهديد الى فرصة

وعن العلاقات الايرانية-الباكستانية و الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية لإسلام آباد، كتب مساعد وزير الخارجية الايراني " سيد رسول موسوي" على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الاجتماعي X: إن ما حدث في العلاقات الإيرانية -الباكستانية كان تهديدا تحول الى فرصة مع زيارة وزير الخارجية لإسلام آباد ونتيجة محادثات صريحة وشفافة في جو ودي لتشخيص الضرر والتوتر الذي لحق بالعلاقات الثنائية، وفي الوقت نفسه لإيجاد أوجه القصور والحلول في النهج الاستراتيجي واتخاذ القرارات لتنفيذ القرارات المتخذة.



يذكر بأن امير عبد اللهيان زار إسلام آباد يوم الاثنين والتقى نظيره الباكستاني، ورئيس وزراء وقائد الجيش في باكستان.وقد اكد الجانبان على احترام سيادة أراضي كل منهما وبذل الجهود لتطوير التعاون المشترك.