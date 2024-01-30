نائب رئيس الجمهورية: تدشين 1034 مشروعا في محافظة هرمزكان قريبا

وقال منصوري خلال لقاء مع نواب محافظة هرمزكان في مجلس الشورى الاسلامي: إن الحكومة الحالية اتخذت خطوات جيدة في مجال تنمية وتطوير محافظة هرمزكان خلال العامين الماضيين وسيتم تدشين 1034 مشروعاً بقيمة 105 تريليون تومان في المحافظة قريباً.



واضاف: إن مشاريع عمرانية واقتصادية عديدة في محافظة هرمزكان في مختلف مجالات الموانئ والطرق والإسكان والنفط والطاقة والزراعة والمدارس سيتم تدشينها في المستقبل القريب.



واشاد نواب محافظة هرمزكان في هذا الاجتماع باجراءات الحكومة في تنمية وتطوير المحافظة، وجرى البحث حول هموم واحتياجات المواطنين في مختلف مناطق هذه المحافظة.