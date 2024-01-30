ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 26751 شهيدا

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، أوضحت المصادر ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.