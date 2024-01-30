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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 15:59

القوات الامريكية توسع عمليات الاستطلاع الجوي غربي الانبار

القوات الامريكية توسع عمليات الاستطلاع الجوي غربي الانبار
وقال المصدر  ان "الطيران الامريكي شرع بعمليات مسح جوي غير مسبوق على ناحية البغدادي وقضاءي الرطبة والقائم غربي الانبار بعد ساعات من تعرض قاعدة التنف السوري لهجوم صاروخي هو الاعنف منذ انشاء هذه القاعدة القريبة من قضاء الرطبة غربي الانبار ".

وأضاف، ان "عمليات الاستطلاع الجوي تركزت على المناطق التي تتمركز فيها قوات الحشد الشعبي"، مبينا ان" القوات الامريكية استخدمت الطائرات الحربية والمسيرة في عمليات المسح الجوي، فيما شددت من اجراءاتها الامنية على كافة المناطق المحيطة بمبنى قاعدتي التنف السوري والاسد غربي الانبار ".

وتابع، ان "طائرات شحن امريكية هبطت داخل مبنى قاعدة الاسد من دون معرفة حمولتها ، مشيرا الى ان" عمليات اجراء المسح الجوي لتأمين قاعدتي التنف السوري والاسد بعد فشل الدفاعات الجوية بالتصدي لصواريخ المقاومة الإسلامية".
رقم : 1112629
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