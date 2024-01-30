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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 16:05

126 مليار دولار .. حجم التجارة الخارجية لايران في 10 شهور

126 مليار دولار .. حجم التجارة الخارجية لايران في 10 شهور
وقال محمد رضواني فر ان حجم التجارة الخارجية لايران ( الاستيراد والتصدير) والذي يشمل النفط المصدر والخدمات التقنية والهندسية والكهرباء قد وصل خلال الفترة المذكورة الى 126 مليار دولار ، ما سجل ارتفاعا بنسبة 2/41 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام السابق.

واوضح رئيس دائرة الجمارك الايرانية ان التجارة الخارجية للبلاد شهدت تقدم التصدير بـ 17 مليار دولار عن الاستيراد.

كما اضاف بأن حجم السلع والبضائع غير النفطية المصدرة في الفترة المذكورة اعلاه، قد وصل الى 113 مليون طن من البضائع بقيمة 40 مليار و470 مليون دولار.
رقم : 1112633
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