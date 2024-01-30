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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 16:19

إيران وكازاخستان تؤكدان ضرورة التعاون العلمي بينهما

إيران وكازاخستان تؤكدان ضرورة التعاون العلمي بينهما
وقد رحب المسؤول الكازاخي بالضيفين الايرانيين وقال: ان جامعة «ساتبایف» تحتفل في هذا العام الذكرى السنوية الـ 90 لتأسيسها، ونحن على استعداد بناء على السياسة التي تحددها هذه الجامعة للتعاون معكم، ونرحب بأن يشهد البلدان تعاونا جيدا.

بدوره أعرب القنصل الايراني في كازاخستان عن ارتياحه للتعرف على الجامعة المذكورة لأول مرة، وقال: ان فرص التعاون في المجال العلمي موجودة، وان جامعات ايرانية مثل جامعة شريف الصناعية وأمير كبير والعلم والصناعة فيها امكانات كثيرة للتعليم حيث أن خريجيها يعملون في داخل ايران والدول الاخرى.

وأضاف المسؤول الايراني قائلا: ان 3 ملایين و 400 الف طالب جامعي ایراني و90 الف أجنبي يدرسون في الوقت الحاضر في جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ورأى أن دراسة الطلبة الجامعيين الكازاخيين في ايران سوف تساعد على التبادل العلمي بين البلدين، وأكد أن هؤلاء الطلبة بإمكانهم اكمال دراستهم في ايران والعيش فيها من خلال المنح الدراسية التي سوف تعطى لهم.  

بدوره أعرب المسؤول الكازاخي عن ارتياحه للإقتراحات التي قدمها المسؤول الايراني للتعاون العلمي، وشكره لتعليم اللغة الفارسية للطلبة، معلنا استعداده للتعاون مع الجانب الايراني، خاصة وان العلم لاتحصره حدود جغرافية.
رقم : 1112638
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