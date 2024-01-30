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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 16:23
جيش الاحتلال: إصابة 26 جنديا في غزة خلال 24 ساعة
وأشار جيش الاحتلال الى إصابة 2797 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، 1283 منهم أصيبوا منذ بدء العملية البرية.
وبين أن 378 ضابط وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، وجروح 35 منهم خطيرة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1112640
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