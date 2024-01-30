طهران تدين بشدة اغتيال عدد من الجرحى الفلسطينيين في مخيم جنين

وأدان ناصر كنعاني، يوم الثلاثاء، بشدة قيام القوات الخاصة من وحدة المستعربين الصهيونية فجر اليوم بالهجوم على مستشفى في مخيم جنين بالضفة الغربية واغتيال ثلاثة من اعضاء المقاومة وهم على اسرة المستشفى.



وقال كنعاني: من المتوقع ان لا تبقى دول العالم والمنظمات الدولية في موقف اللامبالي تجاه هذا العمل الارهابي، وأن تدين بشدة هذا السلوك الوحشي كجرس انذار للبشرية، والذي من شأنه ان يوفر الارضية للتعامل العادي مع الارهاب المنظم.



وأضاف: من المؤسف ان حماة هذا الكيان الذين لا يدخرون وسعا في ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني المضطهد، ويدينون دفاع هذا الشعب في مواجهة الاحتلال ويضعونه في موضع المتهم، يلتزمون الصمت امام هكذا جرائم سافرة في المستشفيات والمراكز الصحية واستمرار حركة آلة الابادة الصهيونية.



ونعت كتائب القسام في بيان لها يوم الثلاثاء، استشهاد هؤلاء المقاومين الفلسطينيين الثلاثة، وأيدت ان قوات "وحدة المستعربين" الصهيونية اغتالت هؤلاء المقاومين الفلسطينيين خلال اقتحام مستشفى سيناء في مخيم جنين.