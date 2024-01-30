آليات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل بخان يونس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن طواقمها والنازحين تحت خطر شديد.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف دخانية صوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار المبنى.



وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق من مساء اليوم محيط المستشفى، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف المواطنين إلى النزوح.