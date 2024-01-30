وزير دفاع الحوثيين: مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

إسلام تايمز (اليمن) - أكد وزير دفاع جماعة "أنصار الله" الحوثية اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "الحوثيين مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا"، معتبرا ان "على الأميركي والبريطاني ومن انساق معهما، أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا جدال ولا مفاصلة فيه".