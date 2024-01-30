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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 19:38

أبرز تطورات طوفان الأقصى،، المقاومة مستمرة

أبرز تطورات طوفان الأقصى،، المقاومة مستمرة
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس بقذائف الـ (RPG) دبابتين ميركافا إسرائيليتين وجرافة عسكرية من نوع (D9) في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس. وتمكن المقاتلون من قنص جندي إسرائيلي على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب المدينة.

وقصف مقاتلو السرايا قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم وسط وغربي مدينة خان يونس، كما تمكنوا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غربي المدينة.

هذا ويخوض مقاتلو سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة.

كما عرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف صاروخي ومدفعي لنقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآليته في مختلف محاور التقدم غربي قطاع غزة.

كذلك، خاض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم في مدينة خان يونس، وتمكنوا من تفجير دبابة صهيونية "بعبوة عاصف" شديدة الانفجار واستهداف آلية عسكرية بقذائف "R.P.G" في محور التقدم غربي المدينة.

كتائب المجاهدين، من جهتها، أعلنت مجدداً قصف مقاتليها تجمعات لقوات الاحتلال في شرق البريج بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.

واستهدف مقاتلو كتائب المجاهدين جرافة صهيونية من نوع D9 غربي مدينة غزة بقذيفة "R.P.G"، وأكّدت تحقيق فيها إصابة مباشرة.

ومع استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقر بإصابة 26 عسكرياً في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. ولفت إلى أنّ 2797 ضابطاً وجندياً أُصيبوا منذ بداية الحرب، 1283 منهم أصيبوا منذ بدء الهجوم البري.
رقم : 1112699
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