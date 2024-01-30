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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 19:50
بايدن: لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط
واكد بايدن في تصريح له، باننا "لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1112702
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