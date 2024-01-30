'عمليات جهادية مباركة'..سرايا القدس تهدم مواقع وتجمعات الإحتلال

وأضاف أبوحمزة : "لازلنا بفضل الله تعالى عند وعدنا وعهدنا لشعبنا الصابر الجبار؛ أقوياء أشداء أعزاء كرماء، ونحن - والله يشهد - نشعر بمعاناتكم ونقدر حضوركم وثباتكم يا تاج الرؤوس وعماد كل تحد وإصرار".



واستطرد: "أعلنا عن سلسلة عمليات مباركة، منها القنص والكمائن الهندسية والاستحكامات المدفعية في محور غزة والشمال وخانيونس، وبعون الله تعالى نجحنا في استهداف خطوط الإمداد لجيش الاحتلال في شرق جباليا والمنطقة الوسطى".



وتابع المتحدث باسم سرايا القدس إلى "أن سرايا القدس أسقطت عددا كبيرا من طائرات الاحتلال المسيرة على امتداد محاور القطاع المختلفة، كما نفذت مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتجمعات جنودهم".



وأكمل: "إن ما نعلنه من عمليات بطولية ليس لرفع المعنويات أو التفاخر، بل يحمل دلالة عسكرية ورسائل وصلت إلى العدو وكسرت معنويات قادته قبل جنوده، والله خير الناصرين".



وأشار المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ116 على التوالي، تواصل القصف البربري الهمجي على قطاع غزة، من البحر والبر والجو.