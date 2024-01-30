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الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 ساعة 22:10

الرئيس الصيني يتسلم أوراق اعتماد سفير طالبان لدى بلاده

الرئيس الصيني يتسلم أوراق اعتماد سفير طالبان لدى بلاده
وقالت الوزارة في بيان إن مولوي أسد الله، المعروف أيضا باسم بلال كريمي، قد سلم أوراق اعتماده إلى جانب سفراء 41 دولة للرئيس شي في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

ويعد الرئيس شي أول رئيس دولة يعتمد سفيرا لطالبان بشكل رسمي خلال مراسم خاصة، وفي العام الماضي استقبل رئيس وزراء طالبان حسن أخوند السفير الصيني الذي كان قد عين حديثا لدى أفغانستان.

ولم تعترف أي دولة في العالم رسميا بطالبان كحكومة لأفغانستان حتى الآن، لكن السفراء المعينين من قبل طالبان يعملون بنشاط في العديد من العواصم الآسيوية.

وتعرضت حركة طالبان لانتقادات شديدة من قبل المجتمع الدولي بسبب القيود الصارمة التي تفرضها على حقوق المرأة.

وقال مركز أبحاث مقره بروكسل اليوم الثلاثاء، إن دول المنطقة بحاجة إلى التعامل مع أفغانستان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية وحث القوى الغربية على دعم مثل هذه الجهود أو على الأقل الامتناع عن عرقلتها.

وحافظت الصين على علاقات جيدة مع طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، وتعتبر بكين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكابول.
 
رقم : 1112741
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