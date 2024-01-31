القوات الأمريكية في العراق كانت مستعدة للمشاركة في العدوان على غزة

وتصف مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حصل عليها موقع إنترسيبت الأوامر العسكرية بالبقاء "على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة".



ووفقا لوثيقة منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالأفراد الذين تم نشرهم العام الماضي في العراق.



وفي حين أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في العدوان وشيك، إلا أن مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم "إسرائيل" في أعقاب عملية "طوفان الأقصى". وبعد أيام من الهجمات، ورد أن الجيش الأمريكي وضع 2000 جندي على أوامر الاستعداد للنشر للحصول على دعم محتمل لکیان الاحتلال، وإن كان من الدول المجاورة – وهي أوامر تم تأكيدها من خلال وثيقة شراء حصل عليها الموقع.



ولم تستجب وزارة الدفاع الامريكية لطلب التعليق على مذكرة الموظفين بشأن الاستعداد للمشاركة البرية، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لتل ابیب في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.



وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال في إسرائيل ولكن كما قلنا أيضًا، لدينا مصالح أمنية وطنية كبيرة في المنطقة".



وبعد يومين من تصريحات كيربي، شارك البيت الأبيض عن غير قصد صورة للرئيس جو بايدن في فلسطین المحتلة وهو يقف إلى جانب أعضاء وحدات العمليات الخاصة الأمريكية السرية، قبل أن يحذفها بسرعة.



وادعت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن أفراد العمليات الخاصة الأمريكية كانوا في فلسطین المحتلة للمساعدة في جهود إنقاذ الاسرى.



وتوفر الوثائق التي تم الحصول عليها تذكيرًا صارخًا بالوجود العسكري الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، مع نشر الأفراد في المناطق التي يعتقد العديد من الأمريكيين أن المهمة انتهت فيها منذ فترة طويلة – ومدى سرعة إعادة استخدام هذه الأوامر في صراعات جديدة.



وكان الرئيس السابق دونالد ترامب اعلن عام 2018 أن القوات الأمريكية في سوريا "ستعود جميعها"، وأعلن ترامب لاحقًا أنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية في العراق أيضًا. وعلى الرغم من هذه الإعلانات، بقيت القوات الأمريكية في سوريا وكذلك في العراق، حيث لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.