مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا البحرية أطلقت صواريخا بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، لافتا الى ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلدنا ضمن بنك أهداف قواتنا.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

واضاف: سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين، مؤكدا الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.وجاء في نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية :بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصيرعاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاًوالنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةصنعاء 20 رجب 1445هالموافق للـ 31 يناير 2024م