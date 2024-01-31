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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 10:18

مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر

مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا البحرية أطلقت صواريخا بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، لافتا الى ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلدنا ضمن بنك أهداف قواتنا.

واضاف: سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين، مؤكدا الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.

وجاء في نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.
أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.
والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 20 رجب 1445ه
الموافق للـ 31 يناير 2024م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
رقم : 1112843
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