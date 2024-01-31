بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد

وكان غريفين قد تصدر العناوين في نيسان 2023 عندما تبرّع بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد مما رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وتعتبر هارفارد أغنى جامعة في الولايات المتحدة حيث تبلغ قيمة الهبات التي تتلقاها 50.7 مليار دولار.

أخبر الملياردير كينيث غريفين الحاضرين في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي أمس الثلاثاء أنه توقّف عن التبرع في الوقت الحالي.وبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين غاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلّقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس وشهادتها أمام الكونغرس حول الأزمة. كما طفت على السطح مزاعم بشأن سرقة أدبية واستقالت غاي في وقت سابق من هذا الشهر.