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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 10:54

باقري كني : لإيلاء المزيد من الاهتمام الى تطوير العلاقات بين إيران وأوزبكستان

باقري كني : لإيلاء المزيد من الاهتمام الى تطوير العلاقات بين إيران وأوزبكستان
وانعقدت امس الثلاثاء في العاصمة الاوزبكية طشقند، اجتماع الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان.

والتقى النائب الأول لوزير الخارجية الاوزبكي "بهرام جان علييف" ونائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، اللذين ترأسا اجتماع وفدي البدلين في طشقند اليوم.

وأشار الطرفان في هذا الاجتماع إلى تنامي العلاقات بين البلدين، وأكدا على إجراء مشاورات سياسية منتظمة بهدف تطویر التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه صرح باقري : علينا أن نولي المزيد من الاهتمام لتطوير العلاقات بيننا في مختلف الأبعاد والمجالات، بالنظر إلى الإمكانیات المتاحة.

و اضاف: ليس لدينا أي قيود لتعزيز التعاون بين طهران وطشقند.

بدوره، أشار "جان علييف"، إلى مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، معتبرا نمو إيران بمختلف المجالات العلمية والتكنولوجية رغم "العقوبات"، بانه مدعاة للفخر ولاعتزاز.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الاوزبكي، استعداد بلاده للتعاون مع ايران، على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية مثل شنغهاي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة.
رقم : 1112851
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