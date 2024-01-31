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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 11:05

نشاط لفرقة "صول" في غزة

نشاط لفرقة "صول" في غزة
تنفذ فرقة "صول" الفلسطينية نشاطاً لتخفيف الضغط النفسي على أطفال في قطاع غزة الذين يعانون جراء حرب الإبادة المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال بحقهم.
 
يذكر أنّ "صول" فرقة تأسست عام 2012 في قطاع غزّة، من مجموعة شبّان جمعهم حبّ الموسيقى والشغف، وشاركت في مهرجانات محليّة في غزّة عام 2016، و2018، وفي مهرجان فلسطين الدولي، ومهرجان "ع السطح" عام 2019، ويوم الجاز العالمي في رام الله والقدس، وفعاليّات "Palestine music expo pmx" في رام الله، وأعادت بتوزيع 30 أغنية فلسطينية تراثية ووطنية من خلال برنامج "وصلة" الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
رقم : 1112853
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