رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له

أعلن رئيس مجلس مستوطنة المطلة في شمال فلسطين المحتلة، دافيد أزولاي، اليوم الأربعاء، عن تضرر 130 منزلاً في المطلة من أصل 650 منذ بداية القتال مع حزب ال له في الشمال، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبريَة.



وقال أزولاي خلال مقابلة له على "القناة 12"العبريَة، إن "هناك شوارع كاملة في المطلة لا يمكن الدخول إليها أو التجول فيها إلا في الليل خوفاً من صواريخ حزب ال له".



وبالتزامن مع هذه التصريحات، تحدثت وسائل إعلام عبريَة عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى المحتل.



وتحدثت وسائل إعلام عبريَة، مراراً، عن الإحباط الذي يعيشه سكان المستوطنات الشمالية من سلوك حكومة الاحتلال تجاه الوضع المتأزم على طول الحدود مع لبنان.



و كان أزولاي قد أكد، منذ أسابيع،، أنّ جميع البنى التحتية "المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل، بسبب الاستهدافات التي يواصلها حزب ال له.



وتتواصل حالة الإحباط والقلق لدى المستوطنين نتيجة غياب الحماية الأمنية لمستوطنات الشمال، وخشيةً من ضربات الم قاومة في لبنان وعملياتها، التي تسبّبت بحركة نزوحٍ كبيرة من مستوطنات العدو الشمالية.



وقالت عضو "كنيست" الاحتلال السابقة، عن حزب "هناك مستقبل"، نيرا شافيك، إنّ "هناك حرباً عصرية في الشمال"، مؤكدةً أنّ الم قاو مة الإسل امية في لبنان "احتلت المستوطنات في الشمال من دون إدخال أي قوة"، كما "احتلت" الم قاو مة الفلسطينية في غزّة مستوطنة "كفار عزة"، بحسب تعبيرها.